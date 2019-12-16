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Происшествия

В Москве три человека были спасены из огня

прочитано 211 раз

На северо-востоке Москвы в жилом доме потушили пожар. По данным телеканала "360", из огня были спасены три человека.

Уточняется, что спасатели оперативно прибыли на место и приступили к тушению. Троих спасенных госпитализировали, данных о погибших или пострадавших не поступало,

16 декабря 2019, 21:34

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