Пьяная москвичка напала на полицейского и разбила стекло машины

В столице 27 ноября девушка выбила стекло в машине и ударила стража порядка. Пострадавший был вынужден обратиться за помощью к медикам, передает "Москва 24".
Пьяную дебоширку задержали за мелкое хулиганство и доставили в ОВД Мещанского района. В отделении полиции она ударила правоохранителя в область правого уха. После этого во время поездки на медицинское освидетельствование девушка разбила стекло служебной машины, сообщает НСН.
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