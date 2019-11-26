В Москве из-за сообщения о минировании эвакуировали ТЦ

В Москве более 200 человек эвакуировали из торгового центра "Речной". Это случилось из-за поступившегося сообщения о минировании.
"Работают кинологи. Эвакуировано более 200 человек", – цитирует представителя экстренных служб РИА Новости. Обстоятельства инцидента выясняются, пишет RT.
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