Украли 6 миллионов рублей: в Москве произошло ограбление со стрельбой

В понедельник, 14 октября, на Ленинском проспекте в Москве неизвестные ограбили мужчину. В настоящее время преступников разыскивает полиция.
По предварительной версии, злоумышленники на трех автомобилях преградили путь местному жителю, который находился за рулем иномарки. Неизвестные произвели несколько выстрелов, после чего ударили мужчину и похитили сумку с 6 миллионами рублей. Другие обстоятельства случившегося устанавливаются, передает РИА Новости.
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