На юго-западе Москвы загорелась больница

В понедельник, 14 октября, в хирургическом отделении Городской клинической больницы имени Виноградова на юго-западе столицы произошел пожар. Возгорание началось в электрощитовой, сообщает агентство "Москва".
В момент пожара в здании находились 227 человек, 117 из них были эвакуированы в другие корпусы медицинского учреждения, передает ТАСС. В настоящее время возгорание ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало, уточняет "Вечерняя Москва".
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