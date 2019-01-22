На месте крушения бомбардировщика под Мурманском сохраняется угроза взрыва

На взлетно-посадочной полосе аэродрома в Оленегорске в Мурманской области, где сегодня разбился бомбардировщик Ту-22М3, остается угроза взрыва. Об этом сообщает портал "Реальное время" со ссылкой на "Коммерсант".
По информации издания, меры безопасности на объекте усилены, военные продолжают разбор обломков самолета. Пока Минобороны не озвучило основную версию крушения.
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