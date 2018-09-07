В Лондоне умерла актриса Лиз Фрайзер

В Лондоне на 89-м году умерла актриса Лиз Фрайзер. Она скончалась в Королевском госпитале в Бромптоне. Причина смерти не называется. Больница специализируется на лечении заболеваний сердца и легких.

Фрайзер не снималась в кино с 2007 года. Зрителям в России она могла запомниться по роли в детективном сериале "Мисс Марпл".