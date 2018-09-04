4-летнему ребенку грозит ампутация после примерки обуви

Обычный поход в обувной магазин едва не окончился трагически для Сиенны Расул. 4-летняя девочка получила заражение крови и едва не лишилась ноги.

Жительница города Эберфан в Уэльсе не придала значения, когда ее дочь Сиенна на прогулке занозила ногу. Позже мать повела девочку в обувной магазин за новыми ботинками, где они примерили несколько пар.

На следующий день на ноге девочки образовался огромный нарыв. Женщина в панике повезла Сиенну в больницу, где врачи обнаружили у маленькой пациентки сепсис – заражение крови. Медики предположили, что инфекция попала в ранку в обувном магазине – видимо, эту пару уже примерял зараженный ребенок.

"Кто бы мог подумать, что из-за примерки новой обуви можно так серьезно заболеть", – написала мать Сиенны в соцсетях. Она советует родителям всегда брать в обувной магазин носки.

Утешить мать врачи не могли – температура все повышалась, речь шла об ампутации ноги. К счастью, все обошлось: через пять дней усиленного курса антибиотиков и капельниц болезнь стала отступать, передает телеканал "360".

Ранее Dni.Ru писали о том, как жителю Южной Кореи ампутировали конечность. Это произошло из-за того, что он отведал некачественные суши. Печальный инцидент произошел в городе Чонджу. Через два дня после похода в ресторан 71-летний кореец был вынужден обратиться к врачу.У мужчины распухла и почернела рука. Анализы показали, что причиной стала инфекция, вызванная бактерией из рода вибрионов.

Медики удалили поврежденные ткани и прописали пациенту антибиотики, но это не помогло. Дело в том, что мужчина болел сахарным диабетом второго типа и из-за этого особенно тяжело переносил недуг.

