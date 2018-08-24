Тяжелобольной Началовой потребовалась срочная ампутация груди

Певице занесли инфекцию. Как следствие – целый букет болезней.

Юлия Началова уже не первый год страдает от подагры. "Сначала не могли понять, что со мной, так как в моем возрасте редко таким болеют. Подагра – болезнь королей. Слава богу, что в моей жизни появились хорошие специалисты, которые смогли мне помочь", – рассказывает артистка.

Но на этом ее общение с врачами не закончилось – певице пришлось перенести несколько сложных операций, чтобы избавиться от мучившей силиконовой груди. Врачи предупреждали певицу о возможных неблагоприятных последствиях, когда она только решилась на увеличение молочных желез. В итоге случилось самое страшное: импланты не прижились, началось заражение крови. Сепсис, в свою очередь, привел к нарушению функции почек, а затем возникла злосчастная подагра. Это болезнь суставов, вызванная отложением в них солей мочевой кислоты. Как следствие – возникают воспаление и болевой синдром.

"Ампутация грудных имплантатов научно называется аугментационная маммопластика, – рассказал Dni.Ru хирург. – Но Юле не нужно надеяться, что после устранения имплантатов грудь будет выглядеть в первозданном виде. Помимо оставшихся рубцов и шрамов, пациент обычно сталкивается с такими проблемами, как провисание мягких тканей разной степени, неоднородное растяжение, асимметричность двух желез, появление стрий".

Публикация от Юлия Началова (@julianachalova) 23 Авг 2018 в 6:22 PDT

После первой операции артистка очень плохо себя чувствовала, так как ей занесли серьезную инфекцию. Об этом она рассказала Борису Корчевникову в программе "Судьба человека". К счастью, врачи смогли спасти артистку. И теперь, несмотря на все испытания, Юлия с позитивом смотрит в будущее и продолжает работать.