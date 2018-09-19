В горах Северной Осетии погиб иностранный турист

В горной местности Северной Осетии погиб 55-летний иностранный турист. Мужчина приехал в республику на охоту, передает "360".
По предварительным данным, вместе с приятелем и в сопровождении переводчика турист поднялся в ущелье. Когда охотники преодолели отметку три тысячи метров над уровнем моря, одному из них стало плохо. Вскоре мужчина скончался.
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