16 сентября после ужина в ресторане Prezzo пострадали 30-летняя Анна Шапиро и ее 42-летний муж-британец, бизнесмен Алекс Кинг.

По словам россиянки, они с мужем арендовали дом неподалеку от Солсбери, собираясь позже отправиться к Южному побережью Британских островов. Они решили поужинать в пиццерии, недалеко от которой стало плохо экс-сотруднику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии.

"Я засмеялась и сказала: "Надеюсь, мы не отравимся", – цитирует российскую модель The Sun. Она заказала пиццу, а ее муж – морского окуня, овощи и картофель. Также они пили белое вино.

Во время ужина Алексу стало плохо, и он вышел в туалет. Россиянка нашла его на полу с пеной у рта. Вскоре Анне тоже стало плохо. В случившемся Шапиро винит Россию. Она является дочерью высокопоставленного военного чиновника, который недавно сбежал из Москвы в Лондон.

Анна Шапиро родилась в Нижнем Новгороде, в 2006 году получила гражданство Израиля. В 2008-м девушка переехала в Лондон.

Напомним, что Великобритания винит в отравлении Скрипалей Россию. Как заявила в марте премьер-министр страны Тереза Мэй, Москва несет ответственность либо за применение химоружия, либо за утерю контроля над ним.

5 сентября Лондон назвал имена предполагаемых отравителей – Александр Петров и Руслан Боширов. В российском МИДе заявили, что устали от постоянных публикаций фейков Лондоном, а дело Скрипалей назвали липовым.