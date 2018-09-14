Без highly likely: Москва вызвала Лондон на серьезный разговор о Скрипалях

Принцип highly likely, которого предпочитает придерживаться Лондон, не может быть основой для расследования "дела Скрипалей". Москва готова к серьезному разговору – но на принципах международного права.

Любимое британское выражение "с высокой вероятностью" уже стало притчей во языцех. Москва призывает Лондон перейти от подобных предположений к серьезному разговору и сотрудничеству в расследовании отравления Сергея и Юлии Скрипалей, заявил Сергей Лавров.

"Хочу еще раз подчеркнуть: мы с самого начала и в случае с Литвиненко, и в случае со Скрипалями просили по официальным каналам задействовать процедуры, которые существуют в рамках двусторонней конвенции с Великобританией, в рамках конвенции Совета Европы. И в последнем случае со Скрипалями – в рамках конвенции по запрещению химического оружия", – приводит слова главы российского МИДа РИА Новости.

Напомним, бывший сотрудник Главного разведывательного управления Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в начале марта в городке Солсбери недалеко от Лондона. Власти Соединенного Королевства без предъявления доказательств обвинили Россию. Москва отвергает обвинения в свой адрес. Позже Лондон опубликовал фотографии россиян, якобы подозреваемых в причастности к покушению – Александра Петрова и Руслана Боширова.

Британские журналисты отметили позже, что полиция не подтвердила причастность к отравлению Скрипалей Петрова и Боширова, которых британские СМИ называют "сотрудниками ГРУ". Однако это не мешает премьер-министру Соединенного Королевства Терезе Мэй заявлять в парламенте прямо противоположное, вновь обвиняя в произошедшем Москву. А после публикации интервью с россиянами телеканалом RT в Лондоне заявили, что это очередная попытка русских спецслужб запутать следы.