Напавшего на москвичей с ножом психопата отдали медикам

Мужчину, который с ножом набросился на пассажиров на Курском вокзале в Москве, направят на медицинское освидетельствование. У правоохранителей есть опасение, что преступник находился в неадекватном состоянии, передает RT.

"Его состояние неадекватно. Чтобы понять, что с подозреваемым, его направили на медицинское освидетельствование", – заявили правоохранители. Также следователям предстоит выяснить подробности происшествия, сообщает телеканал "360".

Напомним, что утром 10 сентября мужчина напал с ножом на людей, которые находились в зале ожидания Курского вокзала в столице. Преступник ранил двух человек, отмечает сетевое издание m24.ru. Пострадавших госпитализировали.