Сестры Хачатурян убили отца-насильника из-за 15 тысяч

Стали известны новые подробности нашумевшего дела об убийстве 57-летнего Михаила Хачатуряна его собственными детьми. Выяснилось, что за несколько часов до расправы девушки просили у подруг помощи.

За несколько часов до убийства в квартире на Алтуфьевском шоссе, где вместе с дочерьми жил Михаил Хачатурян, молодые девушки пытались одолжить у знакомых 15 тысяч рублей. "Пока отец лежал в больнице, они потратили деньги с карточки", – цитирует подругу девушек сайт "Комсомольская правда".

"Знаю, что девчонки ездили за покупками в ТЦ "Весна". На McDonald’s еще тратили. Они очень любили там есть – каждый день готовы были ходить. И всегда угощали всех, кто был с ними", – добавила собеседница.

Хачатурян, державший дочерей в строгости, подобной легкомысленности не оценил бы. Вернувшись домой, он заявил, что хочет проверить баланс. Чтобы избежать неприятностей, нужно было срочно найти деньги и пополнить счет.

Возможно, скандал из-за 15 тысяч рублей стал последней каплей для девушек, живших в страхе перед отцом. Подруга отметила, что сестры и раньше жаловались на побои и притеснения со стороны главы семейства.

Читая все, что касается ситуации с сестрами Хачатурян (#трисестры), хочется спросить у Вселенной: когда же сгорят в аду те конченные уроды, что пытаются осуждать жертв абьюза, домашнего насилия и деспотизма и оправдать таких животных, как их папаша? — nikki (@iamabatwoman) 6 августа 2018 г.

"Девчонки предупреждали меня: если вдруг столкнемся на улице, когда они будут с папой, чтобы я не вздумала здороваться и сделала вид, что не знаю их. Они очень его боялись. Месяц назад одна из них призналась, что пыталась покончить с собой", – отметила она.

Девушки годами подвергались систематическому насилию, физическому и психологическому, абьюзу и травле. Убийство отца было ожидаемым. Это вписывается в логику состояния кумулятивного аффекта, когда очередное издевательство становится "последней каплей". #трисестры — Даниил Юпитер (@daniiljupiter) 2 августа 2018 г.

Напомним, трагедия произошла 27 июля в квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Раненый мужчина скончался на лестничной площадке, позже его дочери сознались в убийстве.

При обыске в квартире Хачатуряна нашли арбалет, травматический пистолет, сигнальный револьвер "Наган", охотничье ружье и патроны, пневматические пистолет и револьвер. Следствие выясняет, имелось ли разрешение на хранение оружия.

Ходят слухи, что мужчина был связан с криминальным миром. Соседи и знакомые рассказывают, что по отношению к своим детям Хачатурян был тираном и деспотом.