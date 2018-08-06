Зарезавшие насильника Хачатуряна сестры сходят с ума в одиночке
Младшую и старшую сестру поместили в одиночки следственного изолятора №6. У средней – две сокамерницы. В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) отмечают, что условия девушкам обеспечили, но личных вещей у задержанных нет.
Девушки шокированы как самой ситуацией, так и тем, что их разделили. "Они волнуются за себя, за мать, за своих близких, которых может коснуться данное расследование. Надо понимать, что они с детства всегда были вместе и сейчас им очень страшно находиться в таких условиях в одиночестве", – приводит РИА ФАН слова секретаря ОНК Ивана Мельникова.
Ранее Останкинский суд Москвы арестовал сестер Хачатурян до 28 сентября. Назначен ряд экспертиз. Будут изучены орудия убийства – нож и молоток. Обнаруженное в салоне автомобиля жертвы огнестрельное оружие и патроны отправят на баллистическую экспертизу, передает телеканал "360".
Вплоть до пожизненного: следствие ужесточило обвинение сёстрам, убившим своего отца https://t.co/EMoTVC8br2 #хачатурян via @onlinekpru— Marina Azizian (@kukla_sardegna) 2 августа 2018 г.
Напомним, что вечером 27 июля на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего мужчины. В убийстве признались три дочери Михаила Хачатуряна – они утверждали, что тот в состоянии наркотического опьянения напал на них с ножом – пришлось защищаться.
Младшая, учащаяся 11-го класса, нанесла отцу не менее 35 ударов ножом, пока две другие девушки били жертву молотком по голове и брызгали ему в лицо из перцового баллончика. Сестры утверждают, что отец их регулярно избивал и издевался над ними.
Как заявляют в ОНК, ситуацию взяли под контроль. Правозащитники просят руководство СИЗО, чтобы с сестрами работал психолог, и девушкам оказывали всю необходимую помощь. Наблюдатели беспокоятся и говорят, что сестрам очень тяжело – они "находятся в подавленном состоянии", пишет RT.
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