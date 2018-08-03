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Происшествия

Постоянный бардак: ленивые сестры-убийцы купались в роскоши

Кадр youtube.com
Брат трех девушек, зарезавших в Москве своего отца-тирана Михаила Хачатуряна, показал квартиру, в которой они жили. Парень утверждает, что родитель злился на дочерей из-за их неопрятности и нежелания соблюдать дома порядок.
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Появилось видео из квартиры убитого. Молодой человек провел там настоящую экскурсию. По его словам, у сестер было все необходимое и даже больше, а их просьбы всегда выполнялись.

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Парень показал комнату, в которой жили девушки. На полке видно PlayStation 4. "Они не нуждались ни в чем. У них все было. И мебель хорошая. И приставка", – цитирует юношу РЕН ТВ. По его словам, за два дня перед смертью отец купил им новый диван.

Также молодой человек рассказал, что сестры редко прибирались дома. На кухне брат осудил девушек за беспорядок. Он отметил, что это не нравилось отцу. "Если были ссоры, то вот из-за этого постоянного срача! Духовка давно не мытая. Вечно посуда стоит. Отец был строгим", – сказал он.

При этом парень настаивает на благочестивости отца. Он уверен, что полицейские нашли у убитого не героин, а пакет с церковным ладаном, который мужчина килограммами привозил из Иерусалима.

Напомним, Михаил Хачатурян был найден мертвым в одном из домов на Алтуфьевском шоссе 27 июля. Сообщалось, что сестры напали на него в квартире, нанеся 36 ударов ножом и десять – молотком.

Как писали Dni.Ru, сестер 17, 18 и 19 лет арестовали 2 августа. Они взяты под стражу до 28 сентября. Им предъявлено обвинение по статье "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Есть информация, что мужчина насиловал своих дочерей.

Автор: Валерия Нарская3 августа 2018, 18:55

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