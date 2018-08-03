Избивал и держал под замком: мать сестер-убийц о жизни с извергом

39-летняя Аурелия Дундук поведала об издевательствах, которым подвергал ее муж, 27 июля зарезанный собственными дочерьми. Женщина не жила с семьей в квартире на Алтуфьевском шоссе почти три года.

По словам Аурелии, с Михаилом Хачатуряном они познакомились, когда ей было 17 лет, а ему – 34 года. Вместе прожили 20 лет, родили четверых детей. Но их отношения не были оформлены официально.

"Мы не расписывались – только венчались. Сам он все оформлял. Во всех инстанциях значился как отец-одиночка. Врал всем всегда, что я бросила детей и ушла. А меня туда не пускал, да и документов у меня не было сначала. Я же из Молдавии", – цитирует женщину сайт "Комсомольская правда". По ее словам, видеться с девочками гражданский супруг ей не давал – она поддерживала связь с ними через их школьных подруг и родственниц Михаила.

Последние уверяли, что девочкам хорошо живется с отцом. Аурелия отметила, что, когда они жили вместе, он не обижал дочерей. "Все мне доставалось", – призналась женщина. Бить супругу Михаил начал почти с самого начала совместной жизни.

Московские следователи изучают видео с камер наблюдения, установленных в подъезде дома, в котором три сестры убили своего отца pic.twitter.com/yHP8KyrOj2 — Следственный комитет (@sledcom_rf) 3 августа 2018 г.

"Праздник какой-то дома, я в нарядном платье, хотела к маме пойти. А он при всех как даст мне по лицу вдруг и душит: "Ты из этого дома больше никуда не выйдешь, поняла?" Все видели – сестры его, мама. После этого я не выходила на улицу лет пять… Я не имела права без его разрешения даже по телефону разговаривать", – рассказала Аурелия.

По словам женщины, Михаил любил пугать домочадцев оружием. "У нас дома были пистолеты, винтовки. Он стрелял прямо в квартире, у нас все стены были в отверстиях от пуль. Сколько раз он угрожал убить нас всех", – поведала она.

Аурелия отметила, что обращалась в полицию. Но оттуда приходили отписки. "Я много раз пыталась уйти от него, сбегала, пряталась. Он всегда меня находил и возвращал. Один раз даже в отделении полиции он меня избил и домой увез", – поделилась женщина. После очередного скандала Михаил Хачатурян выгнал жену из дома.

Напомним, Михаил Хачатурян был найден мертвым в одном из домов на Алтуфьевском шоссе 27 июля. Сообщалось, что три дочери напали на него в квартире, нанеся 36 ударов ножом и десять – молотком. Девушки признались в содеянном, добавив, что у них с отцом – личная неприязнь. Также они рассказали, что мужчина на протяжении длительного времени причинял им моральные страдания. Есть информация и о том, что родитель насиловал своих дочерей.

