Появилось видео первых секунд после убийства отца-насильника
Ролик опубликовал в Twitter Следственный комитет России. "Московские следователи изучают видео с камер наблюдения, установленных в подъезде дома, в котором три сестры убили своего отца", – гласит подпись к нему.
Само убийство осталось за кадром, но на записи видна реакция девушки на происходящее. Она выходит из квартиры и нервно ходит по лестничной клетке, закрывая лицо руками. Затем заходит обратно.
Как писали Dni.Ru, сестер 17, 18 и 19 лет арестовали 2 августа. Они взяты под стражу до 28 сентября. Всем троим предъявлено обвинение по статье "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".
Московские следователи изучают видео с камер наблюдения, установленных в подъезде дома, в котором три сестры убили своего отца pic.twitter.com/yHP8KyrOj2— Следственный комитет (@sledcom_rf) 3 августа 2018 г.
Девушки признались в содеянном, добавив, что у них с отцом – личная неприязнь. Также они рассказали, что мужчина на протяжении длительного времени причинял им моральные страдания. Есть информация и о том, что родитель насиловал своих дочек.
Напомним, Михаил Хачатурян был найден мертвым в одном из домов на Алтуфьевском шоссе 27 июля. Сообщалось, что сестры напали на него в квартире, нанеся 36 ударов ножом и десять – молотком.
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