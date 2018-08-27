В Москве поймали сбежавшего из дурки пациента

Московские правоохранители поймали мужчину, который сбежал из иркутской психиатрической больницы. Пациент находился в бегах в течение целого месяца.

Задержание было произведено на улице Крымский Вал 26 августа, передает сетевое издание m24.ru. При этом 29-летний уроженец Иркутской области сбежал из медучреждения 25 июля текущего года. Известно, что он находился в больнице на принудительном лечении.