Подъезд залило кровью: жуткие кадры убийства отца-насильника

Общественность смогла увидеть фотографии, сделанные сразу после убийства Михаила Хачатуряна дочерьми. На опубликованных кадрах видно, что место преступления было залито кровью.



Увидев фотографии с места убийства отца-тирана, можно подумать, что в доме произошла массовая бойня. Подъезд, в котором скончался Михаил Хачатурян, залит кровью. Кадры иллюстрируют всю жестокость преступления.

На фото попало и орудие убийства – нож, передает телеканал "360". Судя по всему, садист из последних сил пытался спастись и даже успел вызвать лифт – кнопка измазана кровью.

Напомним, что драма разыгралась в московской квартире 27 июля. Три девушки нанесли отцу несколько десятков ножевых ранений. Одно из них – в сердце – оказалось смертельным.

Сестры признали вину и рассказали, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом – якобы тот долгое время причинял им страдания. По словам знакомых семьи, мужчина их насиловал, не разрешал ходить в школу и встречаться с друзьями.

Знакомый Хачатуряна рассказал о любопытной детали в резонансном деле, которую по какой-то причине обошли вниманием. Со счетов мужчины пропали все деньги. Источник не исключает, что сестры совершили преступление из корыстных побуждений.

Михаила Хачатуряна похоронили на Вешкинском кладбище. Подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания.

