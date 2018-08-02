Подъезд залило кровью: жуткие кадры убийства отца-насильника
Увидев фотографии с места убийства отца-тирана, можно подумать, что в доме произошла массовая бойня. Подъезд, в котором скончался Михаил Хачатурян, залит кровью. Кадры иллюстрируют всю жестокость преступления.
На фото попало и орудие убийства – нож, передает телеканал "360". Судя по всему, садист из последних сил пытался спастись и даже успел вызвать лифт – кнопка измазана кровью.
Напомним, что драма разыгралась в московской квартире 27 июля. Три девушки нанесли отцу несколько десятков ножевых ранений. Одно из них – в сердце – оказалось смертельным.
Сестры признали вину и рассказали, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом – якобы тот долгое время причинял им страдания. По словам знакомых семьи, мужчина их насиловал, не разрешал ходить в школу и встречаться с друзьями.
Знакомый Хачатуряна рассказал о любопытной детали в резонансном деле, которую по какой-то причине обошли вниманием. Со счетов мужчины пропали все деньги. Источник не исключает, что сестры совершили преступление из корыстных побуждений.
Михаила Хачатуряна похоронили на Вешкинском кладбище. Подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания.
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