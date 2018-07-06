Известный блогер разбился насмерть

При падении с высоты на водопаде Шеннон Фолс в Британской Колумбии на западе Канады погиб известный блогер-путешественник Райкер Гэмбл, передает портал Mashable. Сообщается, что три человека сорвались вниз, когда прогуливались по уступу наверху водопада. Их тела были обнаружены. Среди погибших был и знаменитый путешественник. Райкер Гэмбл вел популярный канал на YouTube, подписчиками которого были порядка полумиллиона человек.

Публикация от Ryker Gamble (@rykergamble) 7 Апр 2016 в 12:46 PDT