Зарезавшие отца-садиста сестры признали свою вину

В ходе судебного заседания три сестры, задержанные за убийство отца, признали свою вину. Девочек обвиняют в групповом убийстве по предварительному сговору,передает "Интерфакс". Останкинский суд Москвы продлил сестрам срок задержания на 72 часа.

"Девушки пояснили, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий", – сообщил пресс-секретарь суда.