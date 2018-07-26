Умер режиссер Игорь Беляев

На 87-м году жизни скончался знаменитый режиссер документалист Игорь Беляев. О его смерти сообщили в дирекции Союза кинематографистов России.
Место похорон не называется. Прощание с Беляевым пройдет в Доме кино 28 июля, передает ТАСС.
Режиссер был известен благодаря ярким документальным работам. Беляев был удостоен звания заслуженного деятеля искусств России.
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