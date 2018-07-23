В Москве таксист забил до смерти пассажира

Водитель такси задержан московской полицией. Его подозревают в убийстве пассажира.

Лежащего на асфальте мужчину заметили водители, проезжавшие вечером 15 июля по Каширскому шоссе. Свидетели вызвали скорую, 30-летнего пострадавшего госпитализировали.

Медики поставили неутешительный диагноз: "открытый перелом черепа" и "отек головного мозга". За жизнь мужчины боролись четыре дня, однако безрезультатно – пострадавший скончался.

Тем временем в отдел полиции по району Москворечье-Сабурово обратился водитель такси, заявив, что хочет сознаться в преступлении. Он рассказал, что набросился с кулаками на пассажира после того, как тот покинул салон машины. Бросив избитого на дороге, водитель оставил место происшествия. О причинах ссоры таксиста с пассажиром не сообщается.

Правоохранительные органы уточняют детали случившегося. В отношении таксиста возбуждено уголовное дело. Статья – "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего".

Это не единственное уголовное дело, возбужденное в последние дни в отношении водителя такси. С жалобой в полицию обратился гражданин Австрии. Житель Вены 22 июля сел в такси в аэропорту Домодедово и попросил довезти его до Москвы.

Как рассказал 35-летний австриец, по пути водитель достал "предмет, похожий на нож", и потребовал, чтобы клиент отдал ему деньги. Иностранец передал таксисту 400 евро – после чего тот высадил мужчину в лесу и уехал. Пострадавшему удалось добраться до центра столицы и вызвать полицию, передает телеканал "360".