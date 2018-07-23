Дочь сообщила о смерти известной актрисы

В Штатах скончалась актриса Элмари Вендел. Артистке было 89 лет, передает Life.ru со ссылкой на Variety.

О кончине Вендел сообщила ее дочь. Причина смерти актрисы пока не разглашается.

Элмари Вендел получила известность после выхода сериала "Третья планета от Солнца". Также она снималась в "Чудесах науки", "Мыслить как преступник", "Она написала убийство" и других телепроектах.

