На Украине убили цыганку

На одной из улиц города Берегово в Закарпатской области Украины была обнаружена цыганка в бессознательном состоянии. На место прибыли врачи скорой помощи, однако спасти пострадавшую не смогли. На шее 30-летней женщины зафиксированы ранения, передает РИА ФАН.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство". В полиции подчеркнули, что мотивов убийства, связанных с гендерной, расовой или любой другой дискриминацией, пока не обнаружили. Отметим, что это не первый случай нападения на цыган на Украине. Ранее во время налета радикалов на табор во Львове погиб один человек.