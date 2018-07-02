В России на борту Boeing с пассажирами случилось ЧП

Boeing 737-300 авиакомпании Tajik Air с 141 пассажиром на борту совершил экстренную посадку в московском аэропорту Домодедово, передает сетевое издание m24.ru. На борту произошла разгерметизация.
Вылетевший из столицы Boeing повернул обратно в районе Рязанской области. Лайнер приступил к сбросу топлива на юго-востоке Подмосковья, а затем совершил экстренную посадку.
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