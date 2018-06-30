В МГТУ имени Баумана устроили кровавую бойню

В туалете МГТУ имени Баумана неизвестный напал на 28-летнего педагога. По данным Telegram-канала "112", преступник был вооружен ножом. Сначала нападавший ударил преподавателя в живот, затем в плечо.

Педагогу удалось вырваться и выбежать в коридор, где он позвал на помощь. Преступник испугавшись сбежал. Пострадавший госпитализирован. Его состояние оценивается как тяжелое.