В московском метро произошел сбой

Движение поездов на участке Серпуховско-Тимирязевской линии
московского метро прервалось. Об этом сообщается на официальной странице в
твиттере организации.
Причиной сбоя стал "инцидент с пассажиром". Спустя некоторое время от станции движение поездов от "Серпуховская" до станции "Южная" было восстановлено.
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