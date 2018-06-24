В московском метро произошел сбой

Движение поездов на участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро прервалось. Об этом сообщается на официальной странице в твиттере организации.



Причиной сбоя стал "инцидент с пассажиром". Спустя некоторое время от станции движение поездов от "Серпуховская" до станции "Южная" было восстановлено.