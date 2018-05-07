Репортер избила пощупавшего ее ягодицы футбольного фаната
Журналистка вела репортаж у местного стадиона. Фанаты окружили съемочную группу и стали ликовать. При этом самый активный мужчина задевал репортера руками. Раззадоренный болельщик решил потрогать журналистку за интимные места, передает The Daily Mail. Возмущенная девушка неожиданно развернулась и стала бить того микрофоном. Позже журналистка рассказала, что женщины повсеместно сталкиваются с подобным отношением в общественных местах. Она добавила, что представительницы прекрасного пола не должны замалчивать факты сексуальных домогательств.
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