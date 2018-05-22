Зверски избитая и изуродованная напильником пенсионерка скончалась

В столичной больнице умерла пенсионерка, которую жестоко избили у подъезда. Врачи несколько дней боролись за жизнь москвички, однако спасти ее не удалось. Женщина так и не пришла в сознание, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Напомним, 17 мая 25-летний москвич напал на 70-летнюю женщину. Злоумышленник избил старушку, а после изрезал ее напильником.