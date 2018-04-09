Кто нанес подлый ракетный удар по союзникам России

Стали известны подробности атаки на сирийскую авиабазу Т-4, расположенную в восточной части страны в провинции Хомс. Сообщается, что первые взрывы произошли примерно в 03:30.

В районе авиационной базы разорвались как минимум десять ракет "Томагавк", сообщает ФАН. Большая их часть была сбита силами противовоздушной обороны еще при подлете к Т-4. По поступающей информации, самолеты ВВС Сирии не пострадали, однако погибли два иранских бойца, семь человек получили ранения.

Главный вопрос сейчас – кто стоит за ночной атакой. Сообщается, что ракеты летели со стороны Средиземного моря, где расположена группировка Военно-морских сил США. Учитывая, что американцы на днях озвучивали угрозы в адрес Дамаска, не исключено, что Вашингтон решился на очередную авантюру.

Вместе с тем арабский телеканал Al Mayadeen отметил, что во время удара в воздухе находились самолеты израильских ВВС. Тель-Авив также ранее бомбил объекты на территории Сирии. Однако в Израиле налет на базу пока никак не комментируют. В США же заявили о своей непричастности.





Напомним, 7 апреля Госдепартамент США обвинил сирийские правительственные силы в применении химоружия в Восточной Гуте и возложил ответственность за случившееся на Россию. Президент США Дональд Трамп призвал "разобраться с животным Асадом". Москва все обвинения отвергла, заявив, что заявление о химатаке – ложь.

Стоит отметить, что почти год назад, 7 апреля 2017-го, базирующиеся в Средиземном море корабли ВМС США нанесли ракетный удар "Томагавками" по авиабазе Шайрат в той же провинции Хомс. Бомбардировка последовала после сообщений о якобы применении химоружия Дамаском.