При взрыве в Ереване пострадали россияне

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Тигран Балаян рассказал об иностранцах, пострадавших при взрыве в ресторане в центре Еревана. Среди тех, кто получил ранения – россияне и иранцы, передает РИА Новости.
Общее число пострадавших увеличилось до девяти, сообщает сайт "Комсомольская правда". На месте происшествия работают четыре пожарных расчета, уточняет НСН. Предположительно, взорвался кислородный баллон.
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