Москвичка таинственно исчезла после общения с приставами

В Москве полицейские объявили в розыск местную жительницу. Она исчезла после общения с судебными приставами.

Женщина ушла из дома и больше не появлялась. По предварительным данным, у нее накопились долги за коммунальные услуги. Сотрудники МВД расследуют таинственное исчезновение, передает телеканал "360".