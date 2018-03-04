В Москве попытались ограбить депутата Госдумы

Злоумышленник пытался проникнуть в квартиру депутата Госудумы от фракции "Единая Россия" Елены Паниной, передает РИА Новости. Потенциальный грабитель забрался по стене дома, однако внутрь проникнуть не смог. "Он крючок закинул за наш кондиционер, поэтому сказать, что это в нашу квартиру или в какую-то другую лез, или еще какую-то цель преследовал, я не могу этого сказать. Хорошо, что у нас консьерж увидела сразу же в окно и его спугнули", – рассказала сама парламентарий.

Проверка записей с камер наружного наблюдения показала, что злодей уже появлялся во дворе дома около недели назад. Мужчина присматривался к дому. Предположений о том, кому могло понадобиться лезть в ее квартиру, у Елены Паниной нет. Она добавила, что в момент попытки проникновения в квартире находился ее племянник.