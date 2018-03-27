В Москве легковушка протаранила автобус

На Варшавском шоссе в Москве легковой автомобиль на большой скорости протаранил пассажирский автобус, затормозивший на остановке. "В результате ДТП погиб водитель машины", – цитирует РИА Новости представителя пресс-службы столичного управления ГИБДД. Находившиеся в транспортном средстве и ожидавшие автобус люди не пострадали.
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