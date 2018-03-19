Умер начальник главка Росгвардии по Подмосковью

На 58-м году жизни скончался начальник Главного управления Росгвардии по Московской области генерал-майор полиции Василий Глотов. О смерти высокопоставленного военного сообщили в пресс-службе ведомства, передает НСН.

Глотов отдал службе стране 38 лет. О дате и месте прощания будет объявлено позднее, сообщает РИА ФАН.