Обрушение 950-тонного моста попало на видео

Жуткий инцидент с жертвами произошел у Флоридского международного университета в Майами. Там на автотрассу обрушился пешеходный мост.



Мост был построен недавно – его открытия в университете ждали давно, потому что пересекать оживленную трассу было опасно. Известно, что результате происшетсвия несколько человек погибли и получили ранения, передает "Газета.Ru". Известно не менее чем о пяти пострадавших, некоторые машины были насквозь проткнуты массивными кусками бетона. По послденим данным, мост обрушился полностью.