Пожилая россиянка едва не погибла в первый день отдыха в Таиланде

Утром 11 марта 76-летняя туристка из России прибыла в Таиланд, а через несколько часов едва не утонула в море в районе Патонг Бич, передает телеканал "360". Ее спасли из воды и оказали первую помощь.
После сердечно-легочной реанимации пострадавшую госпитализировали из-за проблем с дыханием и давлением. Врачи оценивают состояние пожилой пациентки как стабильное. Ей прописали сеансы кислородного дыхания.
Близкие артиста переживают тяжелое потрясение
Заменивший ведущую Клейменов перегнул палку
Продюсер объяснил, почему не был на празднике Примадонны
Мать и отец не знают, от кого ждет ребенка певица