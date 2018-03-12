Пожилая россиянка едва не погибла в первый день отдыха в Таиланде

Утром 11 марта 76-летняя туристка из России прибыла в Таиланд, а через несколько часов едва не утонула в море в районе Патонг Бич, передает телеканал "360". Ее спасли из воды и оказали первую помощь.

После сердечно-легочной реанимации пострадавшую госпитализировали из-за проблем с дыханием и давлением. Врачи оценивают состояние пожилой пациентки как стабильное. Ей прописали сеансы кислородного дыхания.