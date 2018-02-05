В московскую больницу пришла девушка с пулей во лбу

В одну из больниц Москвы пришла девушка с пулей во лбу, передает сетевое издание m24.ru. На Новосибирской улице на востоке столицы на нее напал преступник в маске. Угрожая пистолетом, он потребовал отдать ему деньги. Девушка отказалась, тогда грабитель выстрелил ей в голову, после чего скрылся, ничего не взяв.

Пострадавшая добралась до больницы. Врачи поставили ей диагноз "инородный предмет в лобной области" и извлекли пулю. Затем девушка обратилась в полицию. Написав заявление, она ушла домой, объяснив, что ее ждет маленький ребенок. Отмечается, что девушка находилась в состоянии легкого опьянения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Подозреваемый уже установлен.