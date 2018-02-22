Известный телеведущий затеял драку в прямом эфире

В прямом эфире НТВ вспыхнула массовая драка. Потасовка началась после того, как ведущий политического шоу Андрей Норкин ударил украинского эксперта.

Ведущий программы НТВ "Место встречи" Андрей Норкин долго терпел, пока эксперт с Украины поливает грязью своего визави – немецкого политика Андреаса Маурера, недавно посетившего Донбасс. Он приводил факты убийства на юго-востоке Украины мирных жителей, в том числе детей. Суворов с пеной у рта призвал предъявить доказательства, хотя соответствующие фотографии в это время демонстрировались на большом экране в студии.

В конце концов, ведущий ток-шоу Андрей Норкин не выдержал и решительно двинулся к Дмитрию Суворову. Всем в студии стало ясно, что словесными внушениями дело не закончится.

Ведущий ударил эксперта, люди вскочили с мест, из-за кулис выбежали охранники. В студии началась потасовка, режиссер трансляции решил не показывать ее крупным планом.

Зарубежные эксперты нередко ведут себя провокационно на российских политических шоу, однако до драк дело доходит нечасто. Так, в прошлом месяце ведущий Первого канала Анатолий Кузичев предупредил польского журналиста Томаша Мацейчука, что готов ударить его даже под угрозой увольнения.

На ток-шоу Владимира Соловьева на канале "Россия" тоже иногда бывает жарко, но обычно ведущий просит гостя, нарушающего правила приличия, выйти из студии. Так было недавно, когда американский эксперт Григорий Винников оскорбил память погибшего в Сирии российского пилота.



