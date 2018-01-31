Подравшийся в эфире Сванидзе назвал причину конфликта

Николай Сванидзе и Максим Шевченко изложили свои версии конфликта, который возник у журналистов в вечернем эфире радио "Комсомольская правда". Между тем глава СПЧ принес за них извинения.

Стороны диспута не сошлись в трактовке некоторых эпизодов истории страны – так объяснил причину битвы в прямом эфире Максим Шевченко. Телеведущий заверил, что инициатором конфликта был Николай Сванидзе, который "начал угрожать и должен был за это ответить".

"Я никогда руки первый не распускаю. Была словесная дискуссия. Я ему сказал: "Коля, ты плюешь на могилы советских солдат". Он мне сказал: "Ты подонок. Был бы ты ближе, я бы дал тебе по морде", – сообщил телеведущий. По словам Шевченко, после полученной от Сванидзе пощечины он ответил "на инстинкте".

В свою очередь журналист и историк Николай Сванидзе, отметил, что не мог стерпеть нанесенных оппонентом оскорблений. Пощечиной со стороны Шевченко он назвал заявление о том, что Сванидзе "плюет на могилы советских солдат". "За то, что не смог сдержаться, я приношу нашей глубоко уважаемой аудитории – той, которая слушала нас, и той, которая наблюдала нас, извинения", – сказал Сванидзе.

В редакции "КП" считают, что неправ Шевченко – мол, Сванидзе больше чем на десять лет старше, а телеведущий ударил старика. "У меня к нему вопрос: а что ж он сразу лицо-то не подставил? Подражал бы Иисусу Христу. Нет, он, огромный мужичина, врезал пожилому уже человеку, а потом только Христу уподобился. К слову, Максиму 51 год, а Сванидзе 64-й год идет. Он старика ударил", – написал креативный директор радио "КП" Иван Панкин.

Напомним, журналисты Максим Шевченко и Николай Сванидзе обсуждали в прямом эфире политику Иосифа Сталина в ходе Великой Отечественной войны. Беседа транслировалась на YouTube-канале радиостанции "Комсомольская правда". Спор завершился дракой.

За журналистов извинился глава президентского Совета по правам человека. Михаил Федотов подчеркнул, что в программе "КП" ни Шевченко, ни Сванидзе не были представлены в качестве членов СПЧ. Тем не менее для разрешения спора они могут обратиться в комиссию по этике, которая существует при организации.