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Происшествия

В Москве загорелся исторический особняк

прочитано 606 раз

В подвале особняка купцов Боковых в центре Москвы произошел пожар, передает телеканал "360". В электрощитовой вспыхнул кабель. Площадь возгорания составила семь квадратных метров. Пламя потушили, информации о пострадавших не поступало.

Городская усадьба Боковых расположена по адресу: улица Солянка, 15. Здание строилось с 1806-го по 1812 год, имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.

15 февраля 2018, 09:59

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