Собака час пыталась оживить сбитого друга
Как рассказывают местные жители, они часто видели двух собак вместе – те играли или бегали по округе вдвоем. Как отметили люди, животные вели себя как закадычные друзья. И гибель одной из них под колесами машины доказала это. На записи видно, как черный пес оттаскивает с дороги мертвую собаку, а потом пытается ее разбудить. Это продолжалось на протяжении часа, передает Life.ru. Происходящее сняли на видео очевидцы. Сообщается, что водитель с места ДТП скрылся.
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