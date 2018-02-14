Упавшая на рельсы метро 52-летняя москвичка погибла

На станции "Царицыно" Замоскворецкой линии метро произошло ЧП. 52-летняя женщина упала на рельсы перед приближающимся поездом, передает "360".

Как сообщает пресс‐служба УВД на Московском метрополитене, машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. Женщина от полученных травм скончалась.