В московском метро из-за пассажира произошел сбой

На южном участке Замоскворецкой линии Московского метрополитена произошел сбой. Поезда следуют с увеличенными интервалами, передает RT. По данным официального Twitter подземки, на работу повлиял инцидент с пассажиром.

16:39 Замоскворецкая линия. Увеличены интервалы движения поездов на южном участке линии из-за инцидента с пассажиром. — Московское метро (@MetroOperativno) 14 февраля 2018 г.