Полиция поймала бомжа с 42 миллионами в карманах

В Швеции полиция задержала бездомного. В карманах у него при обыске было обнаружено шесть миллионов крон – более 42 миллионов в пересчете на рубли.

Злоумышленника обвинили в отмывании денег. Отмечается, что бомж занимался попрошайничеством. По факту происшествия ведется расследование, передает FlashNord со ссылкой на местную газету.