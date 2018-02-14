Полиция поймала бомжа с 42 миллионами в карманах

В Швеции полиция задержала бездомного. В карманах у него при обыске было обнаружено шесть миллионов крон – более 42 миллионов в пересчете на рубли.
Злоумышленника обвинили в отмывании денег. Отмечается, что бомж занимался попрошайничеством. По факту происшествия ведется расследование, передает FlashNord со ссылкой на местную газету.
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