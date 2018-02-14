Лось-беглец сбил вертолет и умер

Под Москвой разбился Ан-148: выживших нет Олимпиада-2018 Расписание Олимпиады в Пхенчхане Медальный зачет Эксклюзив Dni.Ru

Самое читаемое

Панайотов сделал заявление после крушения самолета
Зал взорвался после вульгарной выходки Бузовой
Панин разворошил гнездо Галкина после гей-скандала
В Сети всплыли развратные фото эскортницы из Дома-2
Взрослый сын Сенчуковой и Рыбина произвел фурор
партнеры
Среда 14 февраля
Лента новостей
12:08
Голая супермодель рухнула со скалы (видео)
11:44
Располневший Баста выглядит "отвратительным бегемотом"
11:30
Закон о запрете рекламы на платежках ЖКХ доработают
10:56
В сугробе под Москвой нашли тело младенца
10:11
Топ-10 романтичных книг о настоящей любви
09:59
Легендарные шоу Майкла Джексона и Уитни Хьюстон покажут в Москве
09:55
Гость из будущего прошел проверку на детекторе лжи
09:47
Муцениеце – влюбившемуся Прилучному: Либо я, либо она!
09:17
Чемпионка чудом избежала смерти на трассе в Пхенчхане (видео)
08:59
Двух москвичей задержали за вымогательство 12 млн (видео)
08:54
Порошенко нашел повод оборвать Путину телефон
08:53
Пугачеву ужаснул вид изуродованной Карауловой
08:44
Медальный зачет Олимпиады-2018
08:34
Хваткая Цымбалюк-Романовская спелась с Белохвостиковой
08:27
МОК по ошибке затравил двух спортсменов из России
08:01
Какой вид спорта Вас интересует на Олимпиаде
07:56
В частном доме под Москвой найдены два трупа
22:00
Вызвавшая омерзение Бузова долизалась
21:59
Эскортница Рыбка оказалась сестрой изнасилованной Шурыгиной
21:51
Канадцу прислали ногу с вагиной вместо кроссовок
21:33
За кого болеть на Олимпиаде
21:33
Цымбалюк: Свадьбы с Джигарханяном не было
21:22
Экстрасенсы: Пассажиров Ан-148 неслучайно собрали вместе
20:44
Больная раком мать Цымбалюк-Романовской отказалась от операции
20:33
Под Москвой пенсионер убил друга и выкинул тело на мусорку
20:08
Безумные регионы: гонки на "ватрушках" окончились смертью
20:08
15 февраля станет судьбоносным днем из-за затмения
19:56
BMW сбил девушку у церкви на северо-западе Москвы
19:42
Сын Елены Яковлевой не может найти место в жизни
19:10
Курды и исламисты воюют в Сирии под контролем США
19:03
Народ молится о выздоровлении Елены Ваенги
18:41
Омерзительный флешмоб: женщины хвастаются обвисшей грудью
18:26
Специалист прошелся по новому детищу Галкина
17:59
Дочь Серова впала в бешенство после откровений о мертвом ребенке
17:53
Чем восхищает Руза
17:52
"Единая Россия" поддерживает волонтеров
17:31
Россиянам напомнили о длинных выходных
17:11
Вяльбе кричала и колотила подругу после бронзы россиянки
17:10
Катя Семенова о предательстве мужа и отравлении
17:03
К юбилею Победы в Москве установят самое большое в мире Красное Знамя
16:40
Сморкающийся в пятитысячную купюру юный футболист возмутил россиян
16:34
Данные черных ящиков Ан-148 спрятали от россиян
16:30
Звезда "Голоса" готовит посвящение Муслиму Магомаеву
16:29
Правила макияжа для романтического свидания
16:14
Признаки и причины любовной зависимости
16:08
Мединский нажаловался на "50 оттенков"
15:53
Обескровленная сборная лыжников принесла две медали России
15:52
Яценюк грозит России международным судом
15:52
Похотливые участницы "Дома-2" подрались из-за смазливого любовника
15:49
Путину принесли алмазы
15:38
Избившему DJ Smash грозит тюрьма
15:27
Порошенко победил Саакашвили
15:26
Ургант решил ответить побежавшему в суд Кашпировскому
15:11
Прогноз рейтинга ГК "Пионер" изменился на позитивный
15:10
Маликов обратился к красавице-дочке с неожиданной просьбой
14:56
Робота-собаку научили принимать гостей (видео)
14:48
Коктейль за минет: студентка оригинально расплатилась в ночном клубе
14:44
Дима Билан обездвижен после авиакатастрофы Ан-148
14:38
Миру предрекли скорую глобальную катастрофу
14:33
Штурм о неадекватном Осине: Не могу молчать!
14:32
Министра поймали на вранье про дачу Путина
14:00
Что случилось с лицом Виктории Бони
13:59
Забивший бывшую жену до смерти таксист погиб в ДТП при попытке побега
13:48
Собянин запустил пилотный проект по активному долголетию
13:40
За уничтожение Волочковой заплатили несколько миллионов
13:39
Land Rover Discovery 5: красивый внедорожник для большой семьи
13:38
Песков опроверг серьезную болезнь Путина
13:37
В Петербурге капитан полиции сколотил банду мошенников
13:25
Как "Лужники" готовятся к чемпионату мира по футболу
13:25
Траньков хочет дать леща опозорившемуся Коляде
13:13
В Москве запретивший выходить в туалет учитель потерял работу
13:13
Кто устроил информационную атаку на банкиров
13:08
Банк "Возрождение" запустил новый вклад для корпоративных клиентов
12:49
Разработан эффективный тест на измену
12:19
Братья и сестры: как детям жить дружно
12:19
Пугачева – онкобольной жене Малахова: Держитесь там!
12:14
Оголодавший кабан с выводком перепугал детей (видео)
12:01
Грипп научились убивать ультрафиолетом
11:54
Барановская показала подросших детей
11:29
Уголовник заставил возбужденную Бузову ползать на коленях
11:15
Как покорившие Запад супруги принесли России неожиданную награду
11:14
В семье Плющенко и Рудковской произошел раскол
10:53
Семеро мужиков с оружием ночью в лесу надругались над Началовой
10:42
"Это фантастика": МОК похвалил признавшегося в гей-связи фигуриста США
10:41
МОК повесил запрет на сборную России по хоккею
10:28
Ночной концерт Хиблы Герзмава с аншлагом прошел в Москве
10:13
Лекарство от рака нашли в умирающих людях
09:52
Тотьмянину учат заново ходить после третьей операции
09:36
На Киевском и Белорусском направлениях встали электрички
09:32
Россияне молятся о здоровье заболевшего Путина
09:31
Цымбалюк-Романовская поймала Власову на лжи и подлоге
09:05
Извращенец Панин сношался на людях с любительницей свинга
09:00
Игры в Корее сотряс первый допинговый скандал
08:55
Российский горнолыжник разбился на Олимпиаде (видео)
08:41
В Подмосковье после обрушения эвакуируют пятиэтажку
08:26
Рак кожи обезобразил лицо известной актрисы
08:23
"Анджелина Джоли" сенсационно принесла России медаль Олимпиады
08:08
Герой России назвал пилотов Ан-148 убийцами
08:00
Под Москвой группа бомжей оккупировала Сбербанк
22:00
Они мечтали о небе: страшная судьба экипажа Ан-148
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Джигарханян о бывших женах: Все эти бабы, пусть они все сдохнут!
Цымбалюк-Романовская поймала Власову на лжи и подлоге
Извращенец Панин сношался на людях с любительницей свинга
Эскортница Рыбка оказалась сестрой изнасилованной Шурыгиной
Осин пятый день находится без сознания
Больная раком мать Цымбалюк-Романовской отказалась от операции
Происшествия

Лось-беглец сбил вертолет и умер

прочитано 1012 раз

В США разбился вертолет местного Управления ресурсов дикой природы. Винтокрылую машину сбил лось, которого пытались поймать зоозащитники.

Зверь задел рулевой винт, когда воздушное судно опустилось на высоту три метра над землей. В результате происшествия животное погибло, пассажиры вертолета отделались царапинами, пишет "Газета.ru".

14 февраля 2018, 09:21

комментарии

Политика

Яценюк грозит России международным судом
Назван срок ввода миротворцев в Донбасс
В Крыму активизировались украинские шпионы
Министра поймали на вранье про дачу Путина

Шоу-бизнес

Располневший Баста выглядит "отвратительным бегемотом"
"Плохой пацан" Панин похвастался безобразной оргией в День влюбленных
Муцениеце – влюбившемуся Прилучному: Либо я, либо она!
Пугачеву ужаснул вид изуродованной Карауловой

Проишествия

"Просто забыли включить обогрев": Ан-148 погубили пилоты
Львы оставили от браконьера голову и кишки
Пилоты жаловались на проблемы перед крушением Ан-148
Тела пассажиров Ан-148 при ударе разорвало на маленькие кусочки

Lifestyle

Мединский нажаловался на "50 оттенков"
У Марлона Брандо нашли любовника-комика
Самые сексуальные сцены в истории кино
Вышедший из тюрьмы убийца задушил Шкуру
Спорт

МОК по ошибке затравил двух спортсменов из России

Комитет забыл послать приглашения россиянам
Шоу-бизнес

Пугачеву ужаснул вид изуродованной Карауловой

Примадонна взялась спасать молодую подопечную
Шоу-бизнес

Муцениеце – влюбившемуся Прилучному: Либо я, либо она!

Актриса пригрозила уйти из дома
Lifestyle

Голая супермодель рухнула со скалы (видео)

Кейт Аптон отделалась ссадинами

Гороскоп

Экстрасенсы: Пассажиров Ан-148 неслучайно собрали вместе
15 февраля станет судьбоносным днем из-за затмения
Как ублажить свою вторую половинку 14 февраля
Астрологический прогноз с 12 по 18 февраля

Фоторепортажи

Омерзительный флешмоб: женщины хвастаются обвисшей грудью
Как покорившие Запад супруги принесли России неожиданную награду
Бузова в камуфляже занялась любовью
Барановская показала подросших детей

Спорт

МОК спихнул на Россию вину за новый скандал
Исинбаева родила сына
Чемпионка чудом избежала смерти на трассе в Пхенчхане (видео)
Медальный зачет Олимпиады-2018

Регионы

Коктейль за минет: студентка оригинально расплатилась в ночном клубе
Забивший бывшую жену до смерти таксист погиб в ДТП при попытке побега
Они мечтали о небе: страшная судьба экипажа Ан-148
Безумные регионы: демон из преисподней наводит ужас на костромских школьников
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru