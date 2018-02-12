В московском метро произошел сбой

Днем 12 февраля в столичном метро случилось ЧП. В движении поездов на Калужско-Рижской линии произошел сбой.
"Были незначительно увеличены интервалы движения поездов на южном участке линии по техническим причинам", – сообщили в пресс-службе подземки. Неполадки устранили в течение 15 минут. Подробности устанавливаются.
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