Пассажир зарезал таксиста в Москве

Столичные следователи возбудили уголовное дело по факту убийства водителя такси. Об этом сообщает портал m24.ru.
По версии следствия, преступление совершил пассажир – он зарезал водителя во время поездки по Крымскому мосту. В ходе задержания мужчина пояснил, что сделал это из-за "незначительно конфликта".
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